بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على دبا الفجيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

السبت، 31 يناير 2026 - 20:17

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

فاز فريق العين على منافسه دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

رامي ربيعة

النادي : العين

العين

وشارك الدولي المصري رامي ربيعة في المباراة بشكل كامل.

وسجل سفيان رحيمي (2) ولابا كودجو أهداف العين.

أخبار متعلقة:
بمشاركة ربيعة.. العين يرتقي لصدارة الدوري الإماراتي بإسقاط كلباء في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية

وافتتح رحيمي النتيجة في الدقيقة 54 بعد تسديدة عقب تمريرة من ماتياس بالاسيوس.

وضاعف كودجو الفارق في الدقيقة 77 بعدما تسلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 80 أنهى رحيمي أهداف فريقه بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وحصل سفيان رحيمي على جائزة رجل المباراة.

ومن المنتظر أن تتم قرعة لتحديد منافس العين في دور نصف النهائي.

رامي ربيعة العين كأس رئيس الدولة دبا الفجيرة
نرشح لكم
توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 إيقاف 73 شخصا مدى الحياة وخصم إجمالي 72 نقطة بسبب الفساد في الكرة الصينية البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل رابطة الأندية الإماراتية تعلن تطبيق قاعدة مغادرة اللاعب الملعب لدقيقة فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري
أخر الأخبار
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 ساعة | الدوري المصري
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
موناكو يستعير سيمون أدينجرا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط 4 ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522396/بمشاركة-ربيعة-العين-يفوز-على-دبا-الفجيرة-ويتأهل-لنصف-نهائي-كأس-رئيس-الدولة