بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على دبا الفجيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

فاز فريق العين على منافسه دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

رامي ربيعة النادي : العين العين

وشارك الدولي المصري رامي ربيعة في المباراة بشكل كامل.

وسجل سفيان رحيمي (2) ولابا كودجو أهداف العين.

وافتتح رحيمي النتيجة في الدقيقة 54 بعد تسديدة عقب تمريرة من ماتياس بالاسيوس.

وضاعف كودجو الفارق في الدقيقة 77 بعدما تسلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 80 أنهى رحيمي أهداف فريقه بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وحصل سفيان رحيمي على جائزة رجل المباراة.

ومن المنتظر أن تتم قرعة لتحديد منافس العين في دور نصف النهائي.