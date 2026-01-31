الاتحاد السنغالي يعلن عدم الاستئناف على قرارات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا

السبت، 31 يناير 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عدم نيته في التقدم باستئناف ضد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وأكد الاتحاد السنغالي أنه يمتثل لقرارات كاف وعقوبته على مدربه بابي ثياو وبعض لاعبي المنتخب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

أخبار متعلقة:
إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" أبو ريدة: حسام حسن لعب بشجاعة في كأس إفريقيا.. ولولا الإرهاق وضيق الوقت لتخطينا السنغال

وقرر الاتحاد الإفريقي رفض الاحتجاج المقدم من المغرب ضد الاتحاد السنغالي بشأن المباراة.

كما وقع كاف عقوبات بالجملة على المنتخبين أهمها إيقاف بابي ثياو مدرب السنغال، وأشرف حكيمي لاعب المغرب.

وجاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات السنغال

إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة خمس 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.

عقوبات المغرب

رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي.

إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.

إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة ثلاث مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة. (مجموع 315 ألف دولار).

السنغال كأس الأمم الإفريقية كاف
نرشح لكم
إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا.. رئيس لجنة حكام كاف: المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن الحراس أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية تقرير: كاف يؤجل جلسة استماع الاتحاد السنغالي بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ "النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 إيقاف زيدان وبلغالي.. كاف يوقع عقوبات بالجملة على الجزائر بسبب مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا - ياسين بونو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب "الكؤوس تأتي وتذهب"
أخر الأخبار
ميلان يعلن تجديد عقد ماينيان حتى 2031 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
هوكي - بورفؤاد يحقق انتصارا ثمينا على الشرقية ويتوج بكأس إفريقيا للأندية 7 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر الكوكي: الفوز على الزمالك يقربنا من تخطي المجموعة ولكن 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج 13 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على دبا الفجيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة 24 دقيقة | آسيا
الاتحاد السنغالي يعلن عدم الاستئناف على قرارات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا 33 دقيقة | أمم إفريقيا
أرتيتا: سيطرنا على ليدز وأظهرنا شخصية كبيرة.. وننتظر فحوصات ساكا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة عبد الله السعيد أمام المصري.. واستمرار استبعاد عواد 55 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522395/الاتحاد-السنغالي-يعلن-عدم-الاستئناف-على-قرارات-كاف-بشأن-نهائي-أمم-إفريقيا