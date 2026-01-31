الاتحاد السنغالي يعلن عدم الاستئناف على قرارات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عدم نيته في التقدم باستئناف ضد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وأكد الاتحاد السنغالي أنه يمتثل لقرارات كاف وعقوبته على مدربه بابي ثياو وبعض لاعبي المنتخب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

وقرر الاتحاد الإفريقي رفض الاحتجاج المقدم من المغرب ضد الاتحاد السنغالي بشأن المباراة.

كما وقع كاف عقوبات بالجملة على المنتخبين أهمها إيقاف بابي ثياو مدرب السنغال، وأشرف حكيمي لاعب المغرب.

وجاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات السنغال

إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة خمس 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.

عقوبات المغرب

رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي.

إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.

إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة ثلاث مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة. (مجموع 315 ألف دولار).