أرتيتا: سيطرنا على ليدز وأظهرنا شخصية كبيرة.. وننتظر فحوصات ساكا

السبت، 31 يناير 2026 - 20:02

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن سعادته بالسيطرة على مباراة ليدز والظهور بشخصية كبيرة.

وحقق أرسنال انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "أيلاند رود" معقل ليدز.

وقال أرتيتا في تصريحات لـBBC Sport: "كل الإشادة اليوم تذهب للاعبي الفريق على المجهود الكبير الذي قدموه بالمباراة".

وواصل "ليس من السهل أن تأتي لهذا الملعب وتخرج بانتصار كبير مثل هذا وكثيرا ما يتعثر المنافسين هنا".

وأردف "الفريق أظهر سيطرة حقيقية وصلابة وشخصية قوية بالطبع أعجبني كثيرًا العقلية التي خضنا بها هذه المباراة".

وعن إصابة بوكايو ساكا قال: "لا نعرف الوضع بعد لقد شعر بانزعاج خلال الإحماء وننتظر الفحوصات الطبية".

واختتم حديثه "نوني مادويكي تصرف في المباراة بشكل مميز وأثبت قدراته الكبيرة على أرضية الملعب".

و استعاد أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز يونايتد برباعية.

وفاز أرسنال على ليدز يونايتد 4-0 في مباراة ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل مارتن زوبيميندي وكارل دارلو (هدف عكسي) وفيكتور جيوكيريس، وجابرييل جيسوس أهداف المدفعجية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب ليرفع الفارق مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه إلى 7 نقاط، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا سيواجه توتنام غدا في الجولة ذاتها.

في المقابل توقف رصيد ليدز عند 26 نقطة في المركز 16 بجدول الترتيب.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي ليدز
