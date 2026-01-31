قائمة الزمالك - عودة عبد الله السعيد أمام المصري.. واستمرار استبعاد عواد

عاد عبد الله السعيد لقائمة الزمالك تحضيرا لمواجهة المصري بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد ضمن رابع جولات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما استمر استبعاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الكونفدرالية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد السيد – عبد الله السعيد - محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.