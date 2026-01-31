برشلونة يتعاقد مع الهولندي جوفينسلي أونشتاين

السبت، 31 يناير 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

جوفينسلي أونشتاين - برشلونة

أعلن برشلونة التعاقد مع جوفينسلي أونشتاين المدافع الهولندي قادما من نادي جينك البلجيكي.

ووقع المدافع الهولندي على عقد حتى 30 يونيو 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وخضع اللاعب الهولندي للفحوصات الطبية صباح اليوم في برشلونة وزار مرافق النادي وسينضم مع زملائه للتدريبات في الأيام القليلة القادمة.

وبدأ مسيرته في أكاديمية أياكس لمدة أربعة مواسم ثم انتقل إلى جينك البلجيكي ليظهر قدراته الكبيرة مع الفريق ويخطف أنظار برشلونة ليتعاقد معه كصفقة لمستقبل الفريق.

ويعتبر هذا اللاعب ضمن مجموعة صفقات أنهاها رديف برشلونة ويتم الإعلان عنهم على التوالي في انتظار الإعلان الرسمي عن اللاعب المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

ووصل حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى مدينة برشلونة الإسبانية تمهيدا للانتقال لصفوف شباب برشلونة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فيديو لوصول لاعب منتخب مصر للناشئين إلى إسبانيا في المطار.

وتواجد كريستيان إيميل وكيل اللاعب في استقباله بالمطار.

ومن المنتظر أن يخضع حمزة للفحوصات الطبية مباشرة تمهيدا لإتمام التعاقد.

