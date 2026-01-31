ديلاب يقود هجوم تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن ليام روسينيور المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويقود هجوم تشيلسي جارناتشو وليام ديلاب وجيتنس.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: جوريل هاتو، بينوت بادياشيلي، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ليام ديلاب، جيمي جيتنس.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات و7تعادلات و6 هزائم.