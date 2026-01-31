ديلاب يقود هجوم تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي
السبت، 31 يناير 2026 - 19:20
كتب : FilGoal
أعلن ليام روسينيور المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.
وتأتي المباراة في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.
ويقود هجوم تشيلسي جارناتشو وليام ديلاب وجيتنس.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز.
الدفاع: جوريل هاتو، بينوت بادياشيلي، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.
الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.
خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ليام ديلاب، جيمي جيتنس.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات و7تعادلات و6 هزائم.
نرشح لكم
الثالث على التوالي.. ريمونتادا الوقت القاتل تقود تشيلسي لفوز مثير على وست هام تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وجرافنبيرخ يقود الوسط أمام نيوكاسل تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم ضد إلتشي ميلان يعلن تجديد عقد ماينيان حتى 2031 أرتيتا: سيطرنا على ليدز وأظهرنا شخصية كبيرة.. وننتظر فحوصات ساكا برشلونة يتعاقد مع الهولندي جوفينسلي أونشتاين مدرب ريال أوفييدو: هدفنا كان الفوز على جيرونا مهما كلفنا الأمر مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما