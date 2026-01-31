الأهلي يعلن ضم المهاجم الأنجولي كامويش

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الأنجولي يلسين كامويش.

وكشف الأهلي عن تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

ويعد كامويش هو سادس صفقات الأهلي في الانتقالات الشتوية بعد مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار ويوسف بلعمري وهادي رياض.

وسينضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم يلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.