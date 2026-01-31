مدرب ريال أوفييدو: هدفنا كان الفوز على جيرونا مهما كلفنا الأمر

أشاد جييرمو ألمادا المدير الفني لفريق ريال أوفيدو بالفوز الأول لفريقه منذ سبتمبر الماضي.

وحقق ريال أوفيدو انتصارا مهما أمام جيرونا في الجولة 22 من الدوري الإسباني بهدف مقابل لا شيء.

وقال ألمادا في المؤتمر الصحفي: "قلت للاعبين هذه المباراة بمثابة نهائي قبل الأوان ونريد تحقيق الفوز سواء لعبنا بشكل جيد أو سيء".

وواصل: "جيرونا فريق رائع قدم مباراة جيدة لكننا كنا بحاجة للفوز وتمكنا من تحقيق هذا الفوز في نهاية الأمر لقد شعرت بقشعريرة من التشجيع في المدرجات أنا على يقين أن هذا سيمنحنا الدافع في المباريات القادمة".

وأردف: "كازورلا هو قائدنا وقدم لنا الكثير من الحلول عندما كانت الأمور معقدة إنه ذكي جدًا ووجوده مهما للغاية للفريق".

وأتم: "المباريات الماضية ارتكبنا أخطاء كثيرة كلفتنا نقاط عديدة ولكن اليوم تمكنا من حل جزء كبير من هذه المشاكل وحققنا انتصارا مستحقا ونتطلع للمباراة القادمة".

و كسر ريال أوفييدو سلسلة اللافوز بالانتصار على خصمه جيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك المصري هيثم حسن في المباراة لمدة 64 دقيقة وتم استبداله ودخل تياجو فيرنانديز بدلا منه.

وسجل المغربي إلياس شعيرة هدف ريال أوفييدو الوحيد في الدقيقة 74.

وكان ريال أوفييدو قد ظل 14 مباراة متتالية دون تحقيق الفوز في بطولة الدوري، و15 مباراة باحتساب بطولة كأس ملك إسبانيا.

وخسر ريال أوفييدو 8 مباريات وتعادل في 7 آخرين.

