وليد صلاح الدين: اتخذت قرار عقوبة إمام عاشور في الطائرة.. والدولاب "مليان" بطولات

السبت، 31 يناير 2026 - 18:16

كتب : FilGoal

الأهلي - وليد صلاح الدين

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق النادي الأهلي عن رضاه بعد التعادل أمام يانج أفريكانز.

وحافظ الأهلي على صدارته للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم لحساب الجولة الرابعة.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عبر قناة ناديه: "حصلنا على نقطة مهمة جدا وفي ظروف صعبة للغاية، ولكن هذه شخصية النادي الأهلي ولاعبيه".

وأضاف "عندما تحسنت الأجواء في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وأهدرنا العديد من الفرص وكان من الممكن الحصول على نقاط المباراة كاملة".

وأجاب "إمام عاشور؟ من اليوم الأول لي في النادي الأهلي أبلغت اللاعبين بأن هناك لائحة ومن سيخطأ سيعاقب".

وتابع "إمام عاشور أخطأ بشدة، واتخذت قرار عقوبته وأنا في الطائرة، لقد أحضرت محمد الشناوي، ومحمد هاني، وتريزيجيه وأبلغتهم بقراري وأنني لن أسمح بالتراجع وتخفيض هذه العقوبة حتى في حال الفوز على يانج أفريكانز".

وشدد "إمام اعترف بالخطا وانتظم في مران المستبعدين، ولكنه موقوف لمدة أسبوعين، بداية من يوم 29 يناير وحتى يوم 11 فبراير، ولن ييشارك معنا أمام الإسماعيلي، ومن يوم 12 فبراير يمكنه التواجد رفقة الفريق".

وواصل "أي لاعب سيخطأ سينال عقابه، نحن لا يفرق معنا الحصول على نقطة أو الفوز بمباراة أو التتويج ببطولة (الدولاب مليان). الأهم قرار الأهلي الذي ينتظره العالم في مثل هذا الموقف".

وأتم تصريحاته "من العيب أن يظهر شخص يرقص على الهواء في قناة كبيرة ويطلب محاسبة مدير الكرة وطبيب الفريق، وأشكر جمهور الأهلي على دعمهم للقرار الذي اتخذته".

وسجل ليانج أفريكانز إبراهيم باكا وسجل أليو ديانج هدف الأهلي.

التعادل رفع رصيد الأهلي لـ 8 نقاط في الصدارة ويليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

ويأتي الجيش الملكي وشبيبة القبائل في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين قبل مواجهة الليلة بينهما في التاسعة مساءً.

ولم يخسر الأهلي من يانج أفريكانز في آخر 7 مواجهات ففاز في 4 وتعادل في 3.

وسيحل الأهلي ضيفا في الجولة الخامسة الأسبوع المقبل مع شبيبة القبائل في الجزائر، فيما سيحل يانج أفريكانز ضيفا على الجيش الملكي في المغرب.

