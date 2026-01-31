الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز ببطولة إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز ببطولة إفريقيا في رواندا.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي: "أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالميًا. فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والانجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم".

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة إفريقيا للرجال للمرة العاشرة في تاريخه بعد التفوق على تونس في النهائي بنتيجة 37-24.

وحصل منتخب مصر على اللقب في البطولة التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا.

ويعد اللقب هو الرابع على التوالي لمنتخب مصر لكرة اليد، والعاشر ليتساوى مع منتخب تونس الذي يملك أيضا 10 ألقاب.

وخلال البطولة فاز منتخب مصر على أنجولا وأوغندا والجابون في الدور الأول.

ثم على الجزائر ونيجيريا في الدور الرئيسي.

وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في نصف النهائي ثم تونس في النهائي.

ويتولى الإسباني تشافي باسكوال تدريب منتخب مصر وحقق أول ألقابه مع الفراعنة.