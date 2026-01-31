مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما

السبت، 31 يناير 2026 - 18:05

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

عبر جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي بنفيكا عن سعادته بموقف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مع حارس بنفيكا.

ووجه كورتوا التحية لأناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه في شباك ريال مدريد بالثواني الأخيرة من المباراة ليتأهل الفريق إلى ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام: "بهذا السلوك أثبت تيبو كورتوا أنه سيدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "كورتوا حارس عظيم ومميز وما فعله كان أمرا مذهلا".

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.

ريال مدريد بنفيكا جوزيه مورينيو تيبو كورتوا
