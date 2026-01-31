بمشاركة هيثم حسن.. ريال أوفييدو يكسر سلسلة اللافوز بالانتصار على جيرونا

كسر ريال أوفييدو سلسلة اللافوز بالانتصار على خصمه جيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك المصري هيثم حسن في المباراة لمدة 64 دقيقة وتم استبداله ودخل تياجو فيرنانديز بدلا منه.

وسجل المغربي إلياس شعيرة هدف ريال أوفييدو الوحيد في الدقيقة 74.

وكان ريال أوفييدو قد ظل 14 مباراة متتالية دون تحقيق الفوز في بطولة الدوري، و15 مباراة باحتساب بطولة كأس ملك إسبانيا.

وخسر ريال أوفييدو 8 مباريات وتعادل في 7 آخرين.

وتحدث هيثم حسن بعد مباراة فريقه الماضية ضد برشلونة قائلا: "نريد أن نحصل على أكثر عدد من النقاط على أرضنا والبداية من جيرونا الأسبوع القادم وذلك من أجل البقاء في الدوري الإسباني".

ويبدو أن ريال أوفييدو قد بدأ معركته من أجل البقاء في الدوري.

وارتفع رصيد ريال أوفييدو للنقطة 16 متذيلا لجدول ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق 6 نقاط بشكل مبدئي عن أقرب مركز للبقاء الذي يحتله خيتافي، لكنه لم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد جيرونا للنقطة 25 في المركز الـ 11.