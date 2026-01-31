كرة يد – النجمة العاشرة.. منتخب مصر بطلا لإفريقيا بالفوز على تونس

توج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة إفريقيا للرجال للمرة العاشرة في تاريخه بعد التفوق على تونس في النهائي بنتيجة 37-24.

وحصل منتخب مصر على اللقب في البطولة التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا.

ويعد اللقب هو الرابع على التوالي لمنتخب مصر لكرة اليد، والعاشر ليتساوى مع منتخب تونس الذي يملك أيضا 10 ألقاب.

وخلال البطولة فاز منتخب مصر على أنجولا وأوغندا والجابون في الدور الأول.

ثم على الجزائر ونيجيريا في الدور الرئيسي.

وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في نصف النهائي ثم تونس في النهائي.

ويتولى الإسباني تشافي باسكوال تدريب منتخب مصر وحقق أول ألقابه مع الفراعنة.