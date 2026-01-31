سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا
السبت، 31 يناير 2026 - 17:27
فشلت صفقة انتقال الإيطالي أليسيو رومانيولي لاعب لاتسيو إلى السد القطري بشكل عملي.
وارتبط اسم مدافع الإيطالي بالانتقال لبطل الدوري القطري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن سبب فشل الصفقة هو ضيق الوقت لأن باب القيد في قطر سيغلق في السابعة مساء اليوم السبت.
وكان لاتسيو قد أعلن في بيان أن رومانيولي غير معروض للبيع.
وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن رغم بيان لاتسيو بعدم رحيل أليسيو رومانيولي، اللاعب مصمم على الانتقال إلى السد القطري الشتاء الجاري.
