سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا

السبت، 31 يناير 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

أليسيو رومانيولي - لاتسيو

فشلت صفقة انتقال الإيطالي أليسيو رومانيولي لاعب لاتسيو إلى السد القطري بشكل عملي.

وارتبط اسم مدافع الإيطالي بالانتقال لبطل الدوري القطري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن سبب فشل الصفقة هو ضيق الوقت لأن باب القيد في قطر سيغلق في السابعة مساء اليوم السبت.

وكان لاتسيو قد أعلن في بيان أن رومانيولي غير معروض للبيع.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن رغم بيان لاتسيو بعدم رحيل أليسيو رومانيولي، اللاعب مصمم على الانتقال إلى السد القطري الشتاء الجاري.

ووفقا للشبكة فإن المدافع الإيطالي رفض جميع المحاولات لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2027.

وأفادت تقارير عديدة أن السد اتفق على ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وبدأ مسيرته الكروية مع روما في 2012، ثم لعب بقمصان سامبدوريا وميلان ولاتسيو.

