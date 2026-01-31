لابورتا: ريال مدريد لن يصل إلى شيء في قضية نيجريرا

السبت، 31 يناير 2026 - 17:21

كتب : عبد الرحمن شريف

جوان لابورتا - برشلونة

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن سعادته الكبيرة بسبب رفض المحكمة لطلب ريال مدريد بالنظر في الدفاتر المالية للفريق الكتالوني فيما يخص قضية نيجريرا.

وطلب ريال مدريد من المحكمة مراجعة الدفاتر المالية لبرشلونة للنظر في قضية نيجريرا، والهدف الوصول إلى رشاوي مدفوعة لنيجريرا لخدمة برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة كوبي: "أنا سعيد لأن القاضي قد رفض طلب ريال مدريد بمراجعة سجلات برشلونة المالية".

وواصل: "نعلم جيدًا أنهم يحاولوا المماطلة من أجل الوصول لأي شيء يثبت موقفهم، لكن محاولاتهم لن تسفر عن شيء".

وعن تجديد عقد فيرمين لوبيز قال: "فيرمين لاعب مميز وأظهر قدراته الكبيرة في أرضية الملعب، يشعر بألوان النادي ويفتخر بها كما لم يشعر بها أحد من قبل، لذا فإن تجديد عقده لـ2031 خبر رائع".

وأتم: "لدينا اليوم مباراة صعبة أمام إلتشي، علينا التركيز عليها للخروج بأفضل نتيجة ومواصلة الصدارة والبحث عن لقب الدوري".

ويستعد برشلونة اليوم لمواجهة إلتشي في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب "مانويل مارتينز فاليرو" معقل فريق إلتشي.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 21 مباراة حقق الفوز في 17 والتعادل في مباراة والهزيمة 3 مباريات.

برشلونة لابورتا الدوري الإسباني
