الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي والقناة الناقلة

السبت، 31 يناير 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الأهلي

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري وذلك بعدما لعب ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

