يد - الزمالك يتعاقد مع مهاب سليمان من الجزيرة
السبت، 31 يناير 2026 - 16:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تعاقده مع مهاب سليمان لتدعيم فريق كرة اليد.
وينضم سليمان للزمالك قادما من الجزيرة.
سليمان يجيد اللعب في مركز الدائرة.
وسينتظم اللاعب في التدريبات استعدادا للمشاركة في المباريات الرسمية برفقة الفريق عقب نهاية أمم إفريقيا لكرة اليد.
وتقام المرحلة الثانية بين أول 8 فرق في جدول الترتيب بالمرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب بعد الصعود بنقاط اعتبارية.
وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم بعد الخسارة من سموحة في نصف النهائي.
