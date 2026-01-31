خبر في الجول - لجنة الحكام تقرر إلغاء فترة توقف شرب المياه محليا

قررت لجنة الحكام إلغاء فترة توقف شرب المياه في جميع المسابقات المحلية.

وحسبما علم FilGoal.com تم إخطاء الحكام بالقرار عبر مجموعة تطبيق "واتس آب".

واستمرت فترة توقف شرب المياه في الدوري المصري وكأس عاصمة مصر وكأس عاصمة رغم أننا في فصل الشتاء.

الجدير بالذكر أن آخر 4 جولات من المرحلة الأولى من الدوري المصري ستقام في شهر رمضان حيث ستبدأ جميع المباريات في التاسعة والنصف مساءً.

ظهرت فترة الاستراحة لشرب المباريات لأول مرة في 2014 خلال مباراة المكسيك ضد هولندا في كأس العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البرازيل آنذاك والتي وصلت لـ 39 درجة مئوية.

ووفقا لقوانين المجلس الدولي لاتحاد كرة القدم تحدد قوانين البطولة الظروف الجوية اللازمة للسماح بفترات شرب الماء وتُعد درجة الحرارة والرطوبة من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

وأشار القانون أيضا إلى في حال عدم وجود قوانين محددة للبطولة، يُعتمد على المنطق السليم عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة و/أو الرطوبة عالية، ويقرر الحكم ما إذا كانت الاستراحة ضرورية.

يذكر أن فيفا اعتمد مدة 3 دقائق في منتصف كل شوط لتوقف المباراة لقضاء استراحة شرب المياه بسبب درجات الحرارة المرتفعة في ملاعب كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.