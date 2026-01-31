انتهت نهائي أمم إفريقيا لليد - مصر (37)-(24) تونس.. تتويج الفراعنة

السبت، 31 يناير 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - منتخب مصر كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مصر 37-24.

ق 29: تقدم مصر 37-23

ق 16: تقدم مصر 29-17

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. الفارق يتسع والنتيجة حاليا 13-8 لمصر.

ق20. استمرار الفارق والنتيجة الحالية 9-7 لمصر.

ق10. استمرار تقجم مصر والنتيجة 5-3

ق2. تألق حراس المرمى في بداية المباراة والنتيجة 0-0.

بداية المباراة

شاهد المباراة مباشرة

بداية المباراة بعد قليل

تونس منتخب مصر لكرة اليد أمم إفريقيا لكرة اليد
