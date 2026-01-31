انتهت نهائي أمم إفريقيا لليد - مصر (37)-(24) تونس.. تتويج الفراعنة
السبت، 31 يناير 2026 - 15:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.
نهاية المباراة بفوز مصر 37-24.
ق 29: تقدم مصر 37-23
ق 16: تقدم مصر 29-17
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25. الفارق يتسع والنتيجة حاليا 13-8 لمصر.
ق20. استمرار الفارق والنتيجة الحالية 9-7 لمصر.
ق10. استمرار تقجم مصر والنتيجة 5-3
ق2. تألق حراس المرمى في بداية المباراة والنتيجة 0-0.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
