مؤتمر أربيلوا: أحاول التعلم من أخطائي.. وأطلب الدعم من جماهيرنا

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أنه لم يندم على الخسارة من بنفيكا وألباسيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة ستكون صعبة جدا، ورايو فايكانو فريق قوي، ويجب أن نركز على تقديم أفضل أداء لنا".

وواصل: "أتوقع من سانتياجو برنابيو أن يكون مع الفريق مثل المباراة الماضية، وأطلب منهم الدعم دائما لأننا أقوى مع الجماهير. هدفنا هو الفوز والقتال على لقب الدوري، وضد موناكو كنا متحدين، وأظهر ذلك أن كل شيء يصبح أسهل".

وأكمل: "كارباخال بحاجة إلى التدرب بانتظام ليتمكن من اللعب ويتفادى الانتكاسات، وأريد أن نسير خطوة بخطوة دون استعجال. أما سيبايوس فجميعنا نعرف قدراته، هو لاعب مهم وسيكون مهما بالنسبة لنا حتى النهاية".

وتابع: "لاعبون غير قابلين للمس؟ أتفهم هذا النقاش، ولكننا نريد دائما أفضل اللاعبين على أرض الملعب، وكلما زادت دقائق لعبهم كان الوضع أفضل. ضد فياريال جاء الهدف بعد لعبة جيدة من فينيسيوس على سبيل المثال، هؤلاء اللاعبون يمكنهم صنع الفارق، وسيكون هناك أشخاص ليسوا من جماهير ريال مدريد لا يرغبون في تواجدهم في الملعب".

وأردف: "نحن نعمل من أجل إيجاد الثبات الذي نريده في المباريات وعلى جميع المستويات، وأعتقد أن الوقت الحالي ليس وقت الإحباط ولا وقت المبالغة في التفاؤل، ولكنه وقت العمل فقط".

وشدد: "الأمر لا يتعلق بمدى قربنا أو بعدنا عن طريقة اللعب التي نريدها. لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ومع ذلك أنا ممتن للاعبين وأقدر التزامهم، لكن الأمر يتطلب وقتا، ومهما طال الشرح فإن الفهم الحقيقي لا يتحقق إلا داخل أرض الملعب. نحن متشوقون لقدوم هذه الفترة حتى نبدأ العمل".

وأضاف: "نركز على مواجهة رايو فايكانو وندرك صعوبتها ومتطلباتها، وهذا هو كل ما نركز عليه. نركز على مواصلة التحسن والتطور، وإدراك أن مستوى أداء الجميع يجب أن يكون مرتفعا للغاية من أجل الفوز بكل مباراة. إذا أردت الفوز، يجب أن تكون في أعلى مستوى، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي".

واستمر: "لا أشعر بالندم، لأن الندم يؤدي إلى طريق مسدود، لكنني أحاول التعلم من أخطائي، وأعتقد أن هذا هو الأهم. عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، يجب أن تتعلم، وهذا هو طريقي كمدرب. أحاول أن أدرك أين يمكنني التطور، وأعتقد أنني أول من أخبر اللاعبين بأنني سأرتكب أخطاء، لأن ذلك أمر حتمي".

وأتم: "الرسائل في غرفة خلع الملابس؟ أتفهم أنكم تريدون معرفة ذلك، لكن هذا سيبقى بيني وبين اللاعبين".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.