تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026
السبت، 31 يناير 2026 - 14:25
كتب : FilGoal
حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026 بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا بنتيجة 2-1 في النهائي.
وردت إيلينا على خسارة لقب 2023 من البطولة أمام سابالينكا.
وتفوق ريباكينا في المجموعة الأولى 6-4 وتعادلت سابالينكا في المجموعة الثانية بنفس النتيجة.
وحسمت إيلينا اللقب لصالحها بالفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4 أيضا.
A superb drop shot from our newest champion!#waterdrop #DrinkMoreWater #dropshot @drink_waterdrop @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis pic.twitter.com/EMrXes4Dgl— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026
وفازت الكازاخية باللقب الثاني من البطولات الـ 4 الكبرى في مسيرتها بعد لقب ويمبلدون في 2022.
وللعام الثاني على التوالي تخسر البيلاورسية اللقب بعدما خسرت من الأمريكية ماديسون كيز في 2025.