تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026

السبت، 31 يناير 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا

حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026 بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا بنتيجة 2-1 في النهائي.

وردت إيلينا على خسارة لقب 2023 من البطولة أمام سابالينكا.

وتفوق ريباكينا في المجموعة الأولى 6-4 وتعادلت سابالينكا في المجموعة الثانية بنفس النتيجة.

وحسمت إيلينا اللقب لصالحها بالفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4 أيضا.

وفازت الكازاخية باللقب الثاني من البطولات الـ 4 الكبرى في مسيرتها بعد لقب ويمبلدون في 2022.

وللعام الثاني على التوالي تخسر البيلاورسية اللقب بعدما خسرت من الأمريكية ماديسون كيز في 2025.

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا تنس بطولة أستراليا المفتوحة
