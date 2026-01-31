سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي

السبت، 31 يناير 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

وصل حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى مدينة برشلونة الإسبانية تمهيدا للانتقال لصفوف شباب برشلونة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فيديو لوصول لاعب منتخب مصر للناشئين إلى إسبانيا في المطار.

وتواجد كريستيان إيميل وكيل اللاعب في استقباله بالمطار.

ومن المنتظر أن يخضع حمزة للفحص الطبي مباشرة عقب وصوله تمهيدا لإتمام التعاقد.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

وكشفت منى عبد الكريم عمة حمزة عبد الكريم والإعلامية في نايل سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" توقيع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس الخميس أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية ومن المتوقع إعلان انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قريبا.

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وأوضح التقرير إلى أن برشلونة النادي تعزيزات تشمل الظهير الأيسر الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا)، والمدافع الهولندي جوفينسلي أونشتاين (18 عامًا)، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس (16 عامًا).

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.

