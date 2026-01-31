تشكيل الأهلي - شوبير يعود لحراسة المرمى.. وطاهر أساسي أمام يانج أفريكانز

عاد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز على ملعب أمان في تنزانيا.

ويبدأ طاهر محمد طاهر في مركز الجناح خلف مروان عثمان المهاجم.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان عثمان

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي -محمد علي بن رمضان - محمد شريف - محمد شكري - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - أحمد عيد - عمرو الجزار - أحمد رمضان.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 في لقاء الفريقين الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد برج العرب بهدفي تريزيجيه.