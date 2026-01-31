ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر

أعلن نادي ريال سوسيداد تعاقده مع ويسلي تيكسيرا لاعب النصر السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار سوسيداد إلى أنه يملك بند أحقية الشراء في عقده مع اللاعب البرازيلي.

وسيدفع سوسيداد مبلغ 12 مليون يورو في حال رغب في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وقال ويسلي عبر موقع النادي: "سعيد جدا بالتواجد هنا، سأقدم كل ما لدي لتحقيق أهداف الفريق، لقد أتيت لأساهم بمهارتي على كلا الجانبين وسأساعد الفريق بأي طريقة".

صاحب الـ20 عاما يلعب في مركز الجناح، وانضم للنصر في الموسم الماضي قادما من كورينثيانز البرازيلي.

وخلال الموسم الحالي شارك ويسلي في 18 مباراة بقميص النصر، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين.

وبشكل عام، مع النصر شارك ويسلي في 40 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل ريال سوسيداد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.