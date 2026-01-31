السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027

السبت، 31 يناير 2026 - 12:14

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 يوم 11 أبريل المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي موعد إجراء القرعة للبطولة التي تستضيفها المملكة في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وتقام البطولة على 8 ملاعب في 3 مدن رئيسية بالسعودية هي الرياض وجدة والخبر.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا 2 - بمشاركة رونالدو.. النحاس يخسر مع الزوراء بخماسية أمام النصر كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة الهلال يقرر إراحة لاعبيه الدوليين أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

ويشارك 24 منتخبا في البطولة وسيتم إجراء القرعة وفقا لأحدث تصنيف لفيفا قبل مراسم القرعة.

وتأهل بالفعل 20 منتخبا إلى البطولة وتتبقى 4 مقاعد تحسم في شهر مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة: السعودية – أستراليا – العراق – إيران – أوزبكستان – قطر – الإمارات – اليابان – كوريا الجنوبية – عمان – فلسطين – البحرين – الأردن – الصين – إندونيسيا – كوريا الشمالية – الكويت – قيرغيزستان – سوريا – سنغافورة.

يذكر أن منتخب قطر حسم لقب آخر نسختين في 2019 و2023.

ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب يليه السعودية وإيران بـ 3 ألقاب لكل منتخب.

كأس آسيا كأس آسيا 2027 قرعة كأس آسيا موعد قرعة كأس آسيا
نرشح لكم
إيقاف 73 شخصا مدى الحياة وخصم إجمالي 72 نقطة بسبب الفساد في الكرة الصينية البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل رابطة الأندية الإماراتية تعلن تطبيق قاعدة مغادرة اللاعب الملعب لدقيقة فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري برسيب باندونج الإندونيسي يعلن ضم كورزاوا بعد 4 أشهر.. الوحدات الأردني يعلن فسخ تعاقده مع أجايي انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (0)-(0) الأهلي.. بداية اللقاء 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل يانج أفريكانز - تغيير وحيد أمام الأهلي.. وثلاثي في الهجوم 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026 24 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي 49 دقيقة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: كريم بنزيمة قد لا يلعب لاتحاد جدة مرة أخرى 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: نوتنجهام فورست يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم أورتيجا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - شوبير يعود لحراسة المرمى.. وطاهر أساسي أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522351/السعودية-تستضيف-قرعة-كأس-آسيا-2027