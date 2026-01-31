السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027

تستضيف المملكة العربية السعودية قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 يوم 11 أبريل المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي موعد إجراء القرعة للبطولة التي تستضيفها المملكة في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وتقام البطولة على 8 ملاعب في 3 مدن رئيسية بالسعودية هي الرياض وجدة والخبر.

ويشارك 24 منتخبا في البطولة وسيتم إجراء القرعة وفقا لأحدث تصنيف لفيفا قبل مراسم القرعة.

وتأهل بالفعل 20 منتخبا إلى البطولة وتتبقى 4 مقاعد تحسم في شهر مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة: السعودية – أستراليا – العراق – إيران – أوزبكستان – قطر – الإمارات – اليابان – كوريا الجنوبية – عمان – فلسطين – البحرين – الأردن – الصين – إندونيسيا – كوريا الشمالية – الكويت – قيرغيزستان – سوريا – سنغافورة.

يذكر أن منتخب قطر حسم لقب آخر نسختين في 2019 و2023.

ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب يليه السعودية وإيران بـ 3 ألقاب لكل منتخب.