قائمة برشلونة - استمرار غياب بيدري.. وعودة دي يونج لمواجهة إلتشي

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء السبت اليوم ضد إلتشي.

ويلتقي برشلونة مع إلتشي على ملعب الأخير بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة فرينكي دي يونج بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد كوبنهاجن بسبب تراكم البطاقات.

بينما يستمر غياب بيدري بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إلتشي المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.