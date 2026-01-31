رومانو: باريس يقترب من التعاقد مع إيموبيلي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن اقتراب تشيرو إيموبيلي من الانضمام إلى باريس الفرنسي.

وفقا لرومانو فإن المهاجم الإيطالي قد وافق على عرض باريس من أجل الانضمام للفريق.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب سينتقل إلى باريس بشكل نهائي وسيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

صاحب الـ 35 عاما انضم إلى بولونيا في صفقة انتقال حر بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بيشكتاش التركي.

ولم يشارك إيموبيلي سوى في 9 مباريات منذ الانضمام لبولونيا ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

مهاجم منتخب إيطاليا السابق سيخوض تجربته الأولى بالدوري الفرنسي من بوابة باريس.

ويحتل باريس حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة.