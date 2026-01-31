رومانو: باريس يقترب من التعاقد مع إيموبيلي

السبت، 31 يناير 2026 - 11:22

كتب : FilGoal

شيرو إيموبيلي - بولونيا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن اقتراب تشيرو إيموبيلي من الانضمام إلى باريس الفرنسي.

وفقا لرومانو فإن المهاجم الإيطالي قد وافق على عرض باريس من أجل الانضمام للفريق.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب سينتقل إلى باريس بشكل نهائي وسيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة:
السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا كورييري ديلو سبور: قد يعود لإيطاليا.. فيورنتينا يرغب في التعاقد مع إيموبيلي نهاية حقبة.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش قادما من لاتسيو

صاحب الـ 35 عاما انضم إلى بولونيا في صفقة انتقال حر بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بيشكتاش التركي.

ولم يشارك إيموبيلي سوى في 9 مباريات منذ الانضمام لبولونيا ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

مهاجم منتخب إيطاليا السابق سيخوض تجربته الأولى بالدوري الفرنسي من بوابة باريس.

ويحتل باريس حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة.

باريس بولونيا تشيرو إيموبيلي
نرشح لكم
بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد الاقتراب من المرمى خطر.. الفيزياء تشرح سبب إهدار كايد تسديدة العقرب عكس جيرو جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة عودة بعد 13 عاما.. بيسكارا يضم إنسيني برشلونة يعلن اتفاقه مع فيرمين لوبيز على تجديد عقده مؤتمر فليك: برشلونة لا يملك المال لينفقه.. وأنا محبط بسبب درو
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نهاية الأزمة.. إمام عاشور ينضم لمران المستبعدين في الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
قائمة برشلونة - استمرار غياب بيدري.. وعودة دي يونج لمواجهة إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: باريس يقترب من التعاقد مع إيموبيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 4 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق
/articles/522348/رومانو-باريس-يقترب-من-التعاقد-مع-إيموبيلي