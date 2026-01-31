الاقتراب من المرمى خطر.. الفيزياء تشرح سبب إهدار كايد تسديدة العقرب عكس جيرو

السبت، 31 يناير 2026 - 01:56

كتب : محمد رؤوف

أوليفييه جيرو - آدم كايد

منطقيا أن عندما يكون المهاجم أقرب إلى المرمى، تكون فرصة تسجيله أكثر، وينطبق ذلك في جميع الطرق الممكنة، إلا العقرب.

لكن لماذا وكيف تمكن أوليفبيه جيرو وقت تواجده في أرسنال من تسجيل هدف على طريقة العقرب، وعلى النقيض لم يسجلها آدم كايد لاعب الزمالك في بتروجت؟

هذا ما سيخبرنا به علم الفيزياء.

كيف يتم تسجيل تسديدة العقرب؟

تسديدة العقرب تعتمد بشكل مباشر على تسديد الكرة بالكاحل أو المشط أكثر من الكعب.

التلامس يجب أن يكون أسفل مركز الكرة لكي تذهب على شكل القوس، أي تذهب لارتفاع عال ثم تهبط إلى المرمى، القوة ليست أهم شيء بل مكان تسديد الكرة وتمركز اللاعب.

تمركز اللاعب تقودنا إلى النقطة الهامة أن كلما اقترب اللاعب من المرمى كلما تكون فرصة تسجيله أقل شرط كيفية تسديدة الكرة.

ماذا عن تسديدة العقرب بالكعب؟

التسديد على طريقة العقرب بكعب القدم بشكل تام سيجعلها تذهب في خط مستقيم أو ستأخذ منحنى مرتفع وتذهب أعلى المرمى.

ويحدث ذلك بشكل واضح عندما يكون المهاجم قريبا من المرمى.

اقتراب المهاجم من المرمى سيمنع الكرة من أن تأخذ شكل القوس ولهذا سيجب أن يكون المهاجم دقيقا للغاية في مكان تسديد الكرة ومن هنا ستكون أصعب لإسكانها الشباك.

ومع ذلك ستعتقد أن مع سرعة مقاطع الفيديو أن التسديدة بالكعب، لكن الحقيقة أن الكاحل يكون بنسبة أكبر مع مشط القدم.

العقرب الفرنسي

لماذا تمكن جيرو من التسجيل؟ الفرنسي سجل الهدف بعد تسديد الكرة من الكاحل وليس الكعب.

والأهم كذلك أن تمركز جيرو كان بعيدا نسبيا عن مرمى خصمه وبالتالي مما تم شرح مسبقا، فأن التسديدة بالكاحل يجعل الكرة تذهب كالقوس، في البداية منحنى لأعلي ثم انخفضت في المرمى.

May be an image of soccer and football

صحيح أن الكرة ارتطمت في العارضة، لكن في مرحلة المنحنى المنخفض ولذلك ارتطمت في أسفل العارضة وسكنت الشباك.

العقرب الفلسطيني

أما على الجانب الآخر فتسديدة العقرب لكايد ارتطمت في العارضة لقربه الشديد من المرمى وبالتالي العملية التي تحدثنا عنها مسبقا لم تتم.

الخطأ الآخر من كايد أنه سدد بالكعب بشكل مباشر أكثر ولذلك لم يحدث أن الكرة لم تأخذ شكل القوس وبالتالي ارتطمت في العارضة مباشرة وارتدت للخلف، وليس أسفل العارضة على أقل تقدير مثل جيرو.

May be an image of football, soccer and text

حتى أن تسديدة كايد كانت أقوى كثيرا من جيرو، لكن الفيزياء قالت كلمتها حتى إذا كانت بفارق دقيق للغاية بين الثنائي.

يبقى في النهاية أن الكرتين ممتعة لأي محب لكرة القدم.

الزمالك أرسنال أوليفييه جيرو آدم كايد
