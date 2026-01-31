هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى

وصف هادي رياض الانضمام إلى الأهلي بتحقيق حلم الطفولة، مشددا على رفضه العديد من العروض الأخرى.

هادي رياض النادي : الأهلي الأهلي

وتعاقد الأهلي رسميا مع هادي رياض خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من بتروجت.

وقال هادي رياض عبر موقع الأهلي الرسمي: "حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي وعندما دخلت من بوابة النادي شعرت بشيء لا يمكن وصفه. تمسكت باللعب لنادي القرن ورفضت التفكير في أي عروض أخرى، وكنت مستعدا للتضحية بأي شيء من أجل ارتداء قميصه".

وأضاف "متعطش للفوز بجميع البطولات مع الأهلي، سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد للفريق لم يسبق الوصول إليه".

وتابع "تمنيت التواجد مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي، وما زال هدف محمد أبو تريكة عالقا في ذهني. كما تابعت مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة وتمنيت أن أكون جزءا من الفريق".

وكشف "مثلي الأعلى محليا وائل جمعة، وعالميا كارلوس بويول، وبرشلونة فريقي المفضل عالميا. والدي أهلاوي جدًا وكان حلمه أن ألعب في الأهلي، ووالدتي كانت دائمًا تدعو الله أن يحقق حلمي".

واختتم هادي رياض تصريحاته "أنا واحد من جمهور الأهلي قبل أن أكون لاعبًا، كنت أبكي إذا ودع الفريق أي بطولة. والجماهير هي اللاعب رقم 12، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم ونحقق جميع البطولات ونحتفل معهم بالألقاب".

وأصبح المدافع خامس صفقات الأهلي الشتوية بعد كل من يوسف بلعمري وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان.

وانضم رياض لصفوف الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.