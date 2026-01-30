أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم

الجمعة، 30 يناير 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

أيمن أشرف الأهلي غزل المحلة

أعلن أيمن أشرف قائد الأهلي السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة في الملاعب المصرية.

أيمن أشرف

النادي : لاعب حر

الأهلي

ولا يرتبط ايمن أشرف بأي ناد منذ صيف 2025 حينما انتهت تجربته مع نادي البنك الأهلي.

وقال أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق عبر إم بي سي مصر: "قررت اعتزال كرة القدم للحفاظ على صورتي أمام جماهير الأهلي، منذ 6 شهور وأنا أفكر في القرار، تلقيت عروض كثيرة من أندية بالدرجة الثانية لكنني فضلت الحفاظ على صورتي".

وأضاف "والدي تعرض للصدمة من قراري وأجهش بالبكاء، لأنه يرى أنني أستطيع اللعب لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة".

وكشف "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ بشأن اعتزالي كرة القدم وأخبرني أن باب الأهلي مفتوح لي في أي وقت".

وبدأ أيمن أشرف مشواره مع شباب الأهلي وانتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي في صيف 2017.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري 6 مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.

وخاض أيمن أشرف آخر تجاربه مع البنك الأهلي، ولا يرتبط بأي ناد منذ صيف 2025.

وعلى المستوى الدولي لعب 32 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

الأهلي أيمن أشرف
