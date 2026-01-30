تقرير تونسي: الإفريقي رفض التعاقد مع كهربا رغم راتبه الضئيل

كشف تقرير تونسي عن رفض النادي الإفريقي فكرة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما عُرض عليه.

وبحسب موقع "نسمة سبورت" التونسي، فإن الإفريقي التونسي رفض التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" رغم عرض اللاعب على النادي براتب ضئيل.

وأوضحت التقارير أن كهربا لاعب حر بعد فسخ عقده مع القادسية الكويتي، وهو معروض حاليا على فريق تونسي آخر لكن هناك تخوفات من ماضيه الانضباطي.

وذكرت التقارير أن مهاجم الأهلي الأسبق يعاني من مشاكل مادية في الفترة الأخيرة ولعب في الموسم الأخير مع الاتحاد الليبي ثم القادسية ولم ينجح مع الفريقين.

وتضاربت الأقاويل حول مصير كهربا مع القادسية هذا الموسم، إذ ذكرت جريدة الجريدة الكويتية أنه تم رفع اسم كهربا من القائمة، بعد الوصول لاتفاق معه بإنهاء عقده.

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.