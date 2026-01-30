وكيله: هادي رياض تنازل عن جزء من أمواله للانضمام لـ الأهلي

الجمعة، 30 يناير 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

هادي رياض - الأهلي

شدد أحمد عرفة وكيل أعمال هادي رياض مدافع الأهلي الجديد على أن اللاعب تنازل عن بعض الأموال لإتمام صفقة انقاله للقلعة الحمراء.

وأصبح المدافع خامس صفقات الأهلي الشتوية بعد كل من يوسف بلعمري وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان.

وقال عرفة عبر أون سبورت: "المفاوضات بين هادي رياض والأهلي لم تأخذ الكثير من الوقت".

وتابع "ما صعب الصفقة هو وجود أكثر من عرض، لكن رغبة هادي رياض كانت الانتقال إلى الأهلي، بتروجت كان يريد ضبط الفوارق بين العرض المالي للأهلي والأندية الأخرى".

وواصل "لا أريد الكشف عن العروض الأخرى لهادي رياض".

وأكمل "هادي رياض تنازل عن بعض الأموال لإتمام الصفقة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان حقيقيا أن اللاعب كان حلمه اللعب في الأهلي منذ الطفولة، وكان سعيدا للغاية بعد عرض الأهلي".

وانضم رياض لصفوف الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "حسمنا صفقة هادي رياض رسميا مقابل 35 مليون جنيه".

وأضاف "يتم دفع المبلغ على قسطين كل منهما 15 مليون، و5 ملايين حوافز في حالة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.

