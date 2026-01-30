بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على ضمك

الجمعة، 30 يناير 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

نيوم

عاد نيوم إلى الانتصارات مرة أخرى بعد الفوز على منافسه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 من الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وسجل نيثان زيزي وألكسندر لاكازيت وأمادو كوني ثلاثية نيوم.

وكسر نيوم سلسلة عدم الانتصارات بعدما ظل دون الفوز في 5 مباريات متتالية إذ تعادل مرة وخسر 4.

وافتتح زيزي النتيجة في الدقيقة 23 من صناعة سعيد بن رحمة، وضاعف لاكازيت الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأنهى كوني أهداف نيوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوم للنقطة 24 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 11 في المركز الـ 16.

أحمد حجازي الدوري السعودي ضمك نيوم
