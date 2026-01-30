بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على ضمك
الجمعة، 30 يناير 2026 - 22:58
كتب : FilGoal
عاد نيوم إلى الانتصارات مرة أخرى بعد الفوز على منافسه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 من الدوري السعودي.
وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.
وسجل نيثان زيزي وألكسندر لاكازيت وأمادو كوني ثلاثية نيوم.
وكسر نيوم سلسلة عدم الانتصارات بعدما ظل دون الفوز في 5 مباريات متتالية إذ تعادل مرة وخسر 4.
وافتتح زيزي النتيجة في الدقيقة 23 من صناعة سعيد بن رحمة، وضاعف لاكازيت الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وأنهى كوني أهداف نيوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوم للنقطة 24 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 11 في المركز الـ 16.
نرشح لكم
رونالدو يواصل طريقه نحو الـ1000. النصر يفوز على الخلود ويشعل صراع الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - الخلود (0)-(3) النصر.. 3 نقاط ثمينة أبولا: الزابيري على رأس أولويات اتحاد جدة سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة شكوك حول مشاركة بروزوفيتش مع النصر أمام الخلود الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما