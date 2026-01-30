كسر سلسلة الهزيمة.. الاتحاد السكندري يفوز على حرس الحدود

الجمعة، 30 يناير 2026 - 22:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

فاز الاتحاد السكندري على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل يسري وحيد ومصطفى إبراهيم ثنائية زعيم الثغر.

وكسر الاتحاد السكندري سلسة الهزائم التي تعرض لها في بطولة الدوري.

وخسر سيد البلد 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري ضد الأهلي ووادي دجلة وبيراميدز والجونة وسيراميكا كليوباترا.

وافتتح يسري وحيد النتيجة في الدقيقة 37 بعد تسديدة عقب استغلال خطأ من مدافع وحارس مرمى حرس الحدود.

وصنع محمد مجدي "أفشة" لاعب الاتحاد السكندري هدفا لفريقه ضد حرس الحدود.

وتمكن أفشة من صناعة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41 لمصطفى إبراهيم.

وللمرة الأولى يصنع أفشة هدفا في بطولة الدوري منذ مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة 13 من الموسم الماضي.

وأقيمت هذه المباراة يوم 11 فبراير من العام الماضي، أي كان قد اقترب من العام دون صناعة هدفا في البطولة.

وانضم صانع الألعاب إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 11 في المركز الـ 19، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 13 في المركز الـ 16.

