رونالدو يواصل طريقه نحو الـ1000. النصر يفوز على الخلود ويشعل صراع الدوري السعودي

الجمعة، 30 يناير 2026 - 22:09

كتب : محمود حمدي

رونالدو - جواو فيليكس - النصر ضد الخلود

أشعل نادي النصر صراع صدارة الدوري السعودي بالفوز على الخلود بثلاثية.

وفاز النصر على الخلود 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وسجل كريسيتانو رونالدو، ومحمد سيماكان، وكينجسلي كومان أهداف النصر.

رونالدو سجل الهدف رقم 17 هذا الموسم بفارق هدف أقل عن إيفان توني لاعب أهلي جدة متصدر الهدافين.

رونالدو وصل إلى الهدف رقم 961 ويفصله 39 هدفا عن الهدف رقم 1000 في مسيرته.

وحقق النصر الفوز الرابع على التوالي بعد الفوز على الخلود، إذ فاز على التعاون والشباب وضمك.

النصر وصل للنقطة 43 متساويا مع أهلي جدة في المركز الثاني وخلف الهلال المتصدر برصيد 64 نقطة.

الهلال سيواجه أهلي جدة في الجولة المقبلة، فيما سيلعب النصر ضد الرياض.

رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي
