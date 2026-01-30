كان قد اقترب من عام.. أفشة يعود لصناعة الأهداف أمام حرس الحدود

صنع محمد مجدي "أفشة" لاعب الاتحاد السكندري هدفا لفريقه ضد حرس الحدود.

ويواجه الاتحاد السكندري خصمه حرس الحدود في المباراة التي تجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن أفشة من صناعة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41 لمصطفى إبراهيم بعد تنفيذه ركلة ركنية.

وللمرة الأولى يصنع أفشة هدفا في بطولة الدوري منذ مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة 13 من الموسم الماضي.

وأقيمت هذه المباراة يوم 11 فبراير من العام الماضي، أي كان قد اقترب من العام دون صناعة هدفا في البطولة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في المباراة الثانية له رفقو فريقه الجديد ضد سيراميكا كليوباترا.

وانضم صانع الألعاب إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم.

