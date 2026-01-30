عمرو خالد بيبو إلى الجونة معارا من أراو السويسري

الجمعة، 30 يناير 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

عمرو خالد بيبو - أراو السويسري

أعلن نادي أراو السويسري انتقال لاعبه المصري عمرو خالد بيبو إلى صفوف نادي الجونة.

ويواصل الجونة محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف نادي أراو السويسري عبر موقعه الرسمي عن انتقال عمرو خالد بيبو لصفوف نادي الجونة.

وأعلن أروا عن انتقال عمرو خالد بيبو لنادي الجونة حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأوضح ان نجل لاعب الأهلي السابق مرتبط بتعاقد معه حتى صيف 2027.

وانضم عمرو خالد بيبو للنادي السويسري قادما من الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء ويصبح انتقال نهائي.

صاحب الـ20 عاما لعب 4 مباريات مع الفريق الأول لنادي أروا السويسري ولم يسجل أو يصنع.

الجونة عمرو خالد بيبو
