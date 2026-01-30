طائرة – الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الدوري مرتبط رجال

فاز الأهلي على منافسه الزمالك بنتيجة 3-2 وتوج ببطولة دوري مرتبط رجال الطائرة.

تقدم الأهلي بشوطين دون رد، ثم تمكن الزمالك من العودة والتعادل وفي الشوط الخامس استطاع الأهلي الفوز 17-15.

وأصبح بذلك مباراة الفريق الأول بين الأهلي والزمالك تحصيل حاصل.

انتصر الأهلي في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 25-13.

وفي الشوط الثاني كرر الأهلي تقدمه بنتيجة 25-12.

وعاد الزمالك ليقلص الفارق وانتصر في الشوط الثالث 25-11، ويعتبر هذا الشوط هو الأكثر فارق بين الفريقين في المباراة.

وتمكن الزمالك من التعادل في النتيجة عقب الفوز في الشوط الرابع المثير 26-24.

وحسم الأهلي الشوط الخامس بفارق نقطتين 17-15 ليتوج بالبطولة.