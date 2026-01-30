طائرة – الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الدوري مرتبط رجال
الجمعة، 30 يناير 2026 - 21:05
كتب : محمد سمير
فاز الأهلي على منافسه الزمالك بنتيجة 3-2 وتوج ببطولة دوري مرتبط رجال الطائرة.
تقدم الأهلي بشوطين دون رد، ثم تمكن الزمالك من العودة والتعادل وفي الشوط الخامس استطاع الأهلي الفوز 17-15.
وأصبح بذلك مباراة الفريق الأول بين الأهلي والزمالك تحصيل حاصل.
انتصر الأهلي في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 25-13.
وفي الشوط الثاني كرر الأهلي تقدمه بنتيجة 25-12.
وعاد الزمالك ليقلص الفارق وانتصر في الشوط الثالث 25-11، ويعتبر هذا الشوط هو الأكثر فارق بين الفريقين في المباراة.
وتمكن الزمالك من التعادل في النتيجة عقب الفوز في الشوط الرابع المثير 26-24.
وحسم الأهلي الشوط الخامس بفارق نقطتين 17-15 ليتوج بالبطولة.
