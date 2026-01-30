بثنائية في فاركو .. زد يحقق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري
الجمعة، 30 يناير 2026 - 21:02
كتب : FilGoal
حقق نادي زد الانتصار الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بالفوز على فاركو.
وفاز زد على فاركو 2-0 ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.
وافتتح رافت عطية التسجيل لنادي زد عند الدقيقة 24 من الشوط الأول.
وأضاف المدافع عبد الله بكري هدفا رائعا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
وحقق زد الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية.
الفوز رفع رصيد نادي زد إلى النقطة 23 في المركز السادس.
فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة 12 في المركز 17 بجدول الترتيب.
ويلعب زد أمام المصري يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري.
فيما يواجه نادي فاركو نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن الجولة ذاتها.
