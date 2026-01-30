انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(0) حرس الحدود
الجمعة، 30 يناير 2026 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد حرس الحدود بمسابقة الدوري المصري.
ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود بعد قليل ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
لمتابعة مباراة الاتحاد ضد حرس الحدود دقيقة بدقيقة من هنا.
-----------------------------------------------
انتهت
مبارا متوازنة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جووول مصطفى إبراهيم.
ق 37: جووول يسري وحيد بعد تسديدة بعد استغلال خطأ من مدافع وحارس مرمى حرس الحدود.
بداية المباراة
