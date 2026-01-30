تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم

الجمعة، 30 يناير 2026 - 19:45

كتب : هاني العوضي

أفشة - الاتحاد السكندري

يقود محمد مجدي أفشة هجوم نادي الاتحاد السكندري خلال مواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.

ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

أخبار متعلقة:
للموسم العاشر على التوالي.. أفشة يسجل أول أهدافه بقميص الاتحاد السكندري أفشة ضمن 5 صفقات جديدة في قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا بالدوري قائمة الاتحاد السكندري - أفشة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الغني محمد - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح

الوسط: نور علاء - محمود عبد العاطي - سيفوري إيزاك

الهجوم : محمد مجدي "أفشة" - فادي فريد - يسري وحيد.

الاتحاد السكندري أفشة
نرشح لكم
سكاوتنج في الجول - يحيى ياسر.. من "ملكش في الكورة" إلى صمام أمان طلائع الجيش فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة مران الزمالك - أحمد ربيع يشارك في جزء من التدريبات تحضيرا لمواجهة المصري دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته انتظام بنتايك في مران الزمالك الصفقة الشتوية الخامسة.. محمد عادل من سيراميكا لـ المقاولون العرب موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة
أخر الأخبار
سكاوتنج في الجول - يحيى ياسر.. من "ملكش في الكورة" إلى صمام أمان طلائع الجيش 7 دقيقة | تقرير في الجول
جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) حرس الحدود.. جووول يسري وحيد 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم 57 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري السعودي - الخلود (0)-(0) النصر.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي ساعة | الوطن العربي
جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 3 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522325/تشكيل-الاتحاد-جنش-أساسي-أمام-حرس-الحدود-وأفشة-يقود-الهجوم