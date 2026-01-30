تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم
الجمعة، 30 يناير 2026 - 19:45
كتب : هاني العوضي
يقود محمد مجدي أفشة هجوم نادي الاتحاد السكندري خلال مواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.
ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة حرس الحدود كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: عبد الغني محمد - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح
الوسط: نور علاء - محمود عبد العاطي - سيفوري إيزاك
الهجوم : محمد مجدي "أفشة" - فادي فريد - يسري وحيد.
