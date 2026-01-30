تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي

الجمعة، 30 يناير 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي

أتم نادي فالنسيا الاتفاق مع المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الصيف المقبل.

وبحسب هيكتور جوميز الصحفي المختص بأخبار نادي فالنسيا، فإن النادي الإسباني أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي، لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ورفض الأهلي التخلي عن ديانج لصالح فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تفاصيل عرض فالنسيا لضم ديانج والذي جاء كالآتي:

نتقدم إليكم بعرضنا المالي بشأن انتقال أليو ديانج كالآتي:

أولا: سيحصل النادي الأهلي على مبلغ 500 ألف يورو تُدفع على قسطين

القسط الأول بعد أسبوع من التوقيع الرسمي على العقد.

القسط الثاني في نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو.

ثانيا: يتضمن العقد ملحقا إضافيا لمدة عامين، يحدد إطار التعاون بين الناديين بما في ذلك فعاليات وأنشطة رياضية مشتركة على المدى القريب والبعيد بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

ويحتل فالنسيا المركز الـ14 في جدول الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة بعد مرور 21 جولة.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

