انتهت في الدوري السعودي - الخلود (0)-(3) النصر.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخلود ضد النصر في الجولة 19 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

نهاية المباراة

ق85 كينجسلي كومان يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق 53: جووووووول محمد سيماكان من رأسية عقب ركلة ركنية نفذها جواو فيليكس.

ق 49: جووووووول رونالدو بعد تسديدة من منطقة الجزاء عقب تمريرة من جواو فيليكس.

بداية الشوط الثاني

ق45+5 هدف عير محتسب سجله ساديو ماني بداعي التسلل على جواو فيليكس.

ق37 تصدي رائع من حارس مرمى نادي الخلود يمنع هدف محقق

ق34 عرضية متقنة من ساديو ماني وضربة رأسية رائعة من جواو فيليكس تمر بجوار مرمى الخلود

ق 6: تسديدة من رونالدو أبعدها مدافع الخلود من خط المرمى.

بداية المباراة