فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي

الجمعة، 30 يناير 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح وروي فيتوريا

بات البرتغالي روي فيتوريا المرشح الأبرز لتدريب نادي الوحدة الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وسبق لفيتوريا تدريب منتخب مصر وأقيل عقب النسخة قبل الماضية من كأس أمم إفريقيا.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن روي فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب نادي الوحدة الإماراتي بعد اعتذار مواطنه ليوناردو جارديم عن استكمال إجراءات التعاقد لظروف أسرية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جارديم كان قريبا من تدريب الوحدة وأتم الاتفاق، لكن الظروف الأسرية حرمته من تولي المهمة.

وخاض فيتوريا آخر تجاربه التدريبية مع نادي باناثانيكوس اليوناني، ولا يتولى تدريب أي ناد حاليا.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

