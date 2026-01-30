جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة

بعث نيتس جراديشار لاعب الأهلي السابق رسالة إلى الجماهير بعد إعارته إلى أوبيست المجري.

نيتس جراديشار النادي : أوبيست الأهلي

وأعلن الأهلي في وقت سابق إعارة نيتس جراديشار إلى أوبيست المجري حتى نهاية الموسم.

وكتب جراديشار عبر إنستجرام "إلى جماهير الأهلي العظيمة، شكرا لكم لأنكم كنتم مصدر طاقتي ودافعي في كل مرة وطأت فيها أرض الملعب".

وأضاف "أغادر على سبيل الإعارة، لكن قلبي سيظل معكم ومع اللحظات التي لا تُنسى التي عشناها سويًا، دعمكم وثقتكم سيبقيان دائمًا معي".

وتابع "هذا ليس وداعًا، بل مجرد توقف مؤقت، أتمنى أن تتقاطع طرقنا مجددًا قريبًا".

وأتم "الأهلي وجماهيره سيظلون دائمًا جزءًا ممن أنا عليه، شكرًا لكم".

وأوضح الأهلي وجود بند أحقية الشراء للنادي المجري عقب نهاية الإعارة.

ومن جانبه صرّح بال دارداي المدير الرياضي لنادي أويبست عبر موقع النادي الرسمي: "بضم نيتس جراديشار، نجحنا في جلب مهاجم هداف ممتاز إلى أويبست، يتميز بطوله وقوته الهجومية، مما يمنحنا أسلوب اللعب الذي نحتاجه داخل منطقة الجزاء، كما أنه على دراية بالبيئة المجرية".

ويحتل أوبيست المركز التاسع في ترتيب الدوري المجري برصيد 23 نقطة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة الأهلي على رحيل جراديشار في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 23 عاما انضم للأهلي مقابل مليون يورو في يناير 2025.

وسجل بقميص الأهلي 11 هدفا وصنع 5 في 40 مباراة بجميع المسابقات.

ويقترب الأهلي من ضم الأنجولي إيلتسن كامويش لتعويض رحيل السلوفيني.