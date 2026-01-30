عودة بعد 13 عاما.. بيسكارا يضم إنسيني

أعلن نادي بيسكارا التعاقد مع لورينزو إنسيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لورينزو إنسيني النادي : لاعب حر بيسكارا

ويمتد عقد اللاعب الإيطالي مع بيسكارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن عقد إنسيني سيتم تمديده حال تحقيقه شروط خاصة بالأداء.

وظل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما دون ناد منذ صيف 2025 حتى انضم إلى بيسكارا بعد انتهاء عقده مع تورونتو الكندي.

ولعب إنسيني في بيسكارا على سبيل الإعارة من نابولي في موسم 2011-2012.

وكان جيل بيسكارا قوي للغاية بتواجد ماركو فيراتي وتشيرو إيموبيلي وبقيادة زيدنك زيمان وصعد إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض إنسيني 38 مباراة مع بيسكارا وسجل 20 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويعد فيراتي زميل إنسيني السابق في الفريق ضمن المساهمين في بيسكارا إذ يملك نسبة حوالي 40% من النادي.

يتذيل بيسكارا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 14 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المركزين اللذين يخوضان ملحق الاستمرار في الدوري.