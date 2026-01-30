عودة بعد 13 عاما.. بيسكارا يضم إنسيني

الجمعة، 30 يناير 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - بيسكارا

أعلن نادي بيسكارا التعاقد مع لورينزو إنسيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب الإيطالي مع بيسكارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن عقد إنسيني سيتم تمديده حال تحقيقه شروط خاصة بالأداء.

أخبار متعلقة:
أبولا: الزابيري على رأس أولويات اتحاد جدة برشلونة يعلن اتفاقه مع فيرمين لوبيز على تجديد عقده مران الزمالك - أحمد ربيع يشارك في جزء من التدريبات تحضيرا لمواجهة المصري تنس – دجوكوفيتش يتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة.. وألكاراز يتفوق في نصف النهائي الأطول

وظل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما دون ناد منذ صيف 2025 حتى انضم إلى بيسكارا بعد انتهاء عقده مع تورونتو الكندي.

ولعب إنسيني في بيسكارا على سبيل الإعارة من نابولي في موسم 2011-2012.

وكان جيل بيسكارا قوي للغاية بتواجد ماركو فيراتي وتشيرو إيموبيلي وبقيادة زيدنك زيمان وصعد إلى دوري الدرجة الأولى.

PESCARA, ITALY - MAY 12: Lorenzo Insigne of Pescara celebrates with Marco Verratti and Ciro Immobile after scoring the opening goal during the Serie B match between Pescara Calcio and Torino FC at Adriatico Stadium on May 12, 2012 in Pescara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

وخاض إنسيني 38 مباراة مع بيسكارا وسجل 20 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويعد فيراتي زميل إنسيني السابق في الفريق ضمن المساهمين في بيسكارا إذ يملك نسبة حوالي 40% من النادي.

يتذيل بيسكارا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 14 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المركزين اللذين يخوضان ملحق الاستمرار في الدوري.

ميركاتو بيسكارا لورينزو إنسيني
نرشح لكم
جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة برشلونة يعلن اتفاقه مع فيرمين لوبيز على تجديد عقده مؤتمر فليك: برشلونة لا يملك المال لينفقه.. وأنا محبط بسبب درو أوسكار بوب ينضم إلى فولام مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد قرعة ملحق الدوري الأوروبي - لقاء قوي بين فنربخشة ونوتنجهام.. ومواجهة إيطالية في الأفق
أخر الأخبار
جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراة 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم 40 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الخلود (0)-(0) النصر.. هدف غير محتسب 55 دقيقة | سعودي في الجول
فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي ساعة | الوطن العربي
جراديشار: أغادر الأهلي لكن قلبي سيظل مع الجماهير العظيمة ساعة | الكرة الأوروبية
عودة بعد 13 عاما.. بيسكارا يضم إنسيني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 3 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522320/عودة-بعد-13-عاما-بيسكارا-يضم-إنسيني