أبولا: الزابيري على رأس أولويات اتحاد جدة
الجمعة، 30 يناير 2026 - 18:12
كتب : FilGoal
يخطط نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع المغربي ياسر الزابيري مهاجم نادي فاماليكاو البرتغالي.
ياسر الزابيري
النادي : فاماليساو
وقاد الزابيري منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي ونال جائزة هداف البطولة.
وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن المغربي ياسر الزابيري لاعب فاماليكاو البرتغالي وهداف كأس العالم للشباب، على رأس أولويات اتحاد جدة السعودي.
ويجد الاتحاد في الزابيري الخيار الأمثل لتدعيم هجومه خاصة أن اللاعب سيقيد تحت السن.
وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السنـ ولاعبين تحت السن.
ويلعب زابيري صاحب الـ20 عاما في فاماليكاو منذ صيف 2024 قادما من اتحاد تواركة المغربي.
ولعب زابيري 20 مباراة بقميص النادي البرتغالي وسجل معه 7 أهداف.
