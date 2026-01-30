مران الزمالك - أحمد ربيع يشارك في جزء من التدريبات تحضيرا لمواجهة المصري

شارك أحمد ربيع لاعب الزمالك في جانب من تدريبات اليوم الجمعة، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد ضمن رابع جولات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى أحمد ربيع التدريبات البدنية مع الفريق بصورة طبيعية، وخاض فقرة تدريبات خفيفة بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

فيما خاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة.

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال بالفريق، فيما فضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ونظم لاعبو الفريق ممرًا شرفيًا لعمر جابر قائد الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، للاحتفال بعيد ميلاده.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري على تهنئة عمر جابر بمناسبة عيد ميلاده وتمنوا له التوفيق.

ويواصل عمر جابر برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.