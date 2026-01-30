تنس – دجوكوفيتش يتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة.. وألكاراز يتفوق في نصف النهائي الأطول

نوفاك دجوكوفيتش

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفاز ألكاراز على ألكسندر زفيرف في مباراة استمرت 5 ساعات و26 دقيقة كأطول مباراة في تاريخ مواجهات نصف النهائي من البطولة.

Image

وانتصر ألكاراز بنتائج أشواط 6-4 و7-6 و6-7 و6-7 و7-5.

وأصبح الإسباني أصغر لاعب يتأهل إلى نهائي البطولات الأربعة الكبرى في التنس بعمر 22 عاما و258 يوما.

Image

وفي المباراة الثانية أقصى دجوكوفيتش خصمه الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب.

وعزز الصربي رقمه بالوصول للنهائي رقم 38 من البطولات المفتوحة.

وبات أكبر لاعب يصل لنهائي بطولة أستراليا بعمر 38 عاما و241 يوما.

وانتصر دجوكوفيتش بنتائج أشواط 6-3 و3-6 و4-6 و6-4 و6-4.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل في العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

