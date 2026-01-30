تنس – دجوكوفيتش يتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة.. وألكاراز يتفوق في نصف النهائي الأطول
الجمعة، 30 يناير 2026 - 17:28
كتب : FilGoal
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وفاز ألكاراز على ألكسندر زفيرف في مباراة استمرت 5 ساعات و26 دقيقة كأطول مباراة في تاريخ مواجهات نصف النهائي من البطولة.
وانتصر ألكاراز بنتائج أشواط 6-4 و7-6 و6-7 و6-7 و7-5.
وأصبح الإسباني أصغر لاعب يتأهل إلى نهائي البطولات الأربعة الكبرى في التنس بعمر 22 عاما و258 يوما.
وفي المباراة الثانية أقصى دجوكوفيتش خصمه الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب.
وعزز الصربي رقمه بالوصول للنهائي رقم 38 من البطولات المفتوحة.
وبات أكبر لاعب يصل لنهائي بطولة أستراليا بعمر 38 عاما و241 يوما.
وانتصر دجوكوفيتش بنتائج أشواط 6-3 و3-6 و4-6 و6-4 و6-4.
UNBELIEVABLE ‼️
Novak Djokovic will face Carlos Alcaraz in the #AO26 Final after playing out this EPIC with Jannik Sinner@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/DLUdQdtFmd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026
وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل في العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.