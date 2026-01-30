دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته

الجمعة، 30 يناير 2026 - 17:02

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

واصل القناة تصدره ترتيب دوري المحترفين ويستمر بترول أسيوط في مطاردته في الجولة 21 من المسابقة.

وحقق القناة الفوز بنتيجة 3-0 على راية بأهداف أحمد ريفو ومودي شلاطة ومؤمن مهدي ورفع رصيده لـ 48 نقطة في الصدارة.

وجاء البترول في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد الفوز على السكة الحديد بثنائية عبد الرحمن الخميسي وإبراهيم عباس.

وانتصر المنصورة على مسار بنتيجة 2-0 بفضل هدفي محمد بيبو وعلاء متولي.

وبنفس النتيجة 1-0 فاز وي على أسوان وأبو قير للأسمدة على بلدية المحلة.

ويتأهل أول 3 فرق للدوري المصري الموسم المقبل، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب إلى القسم الثاني (ب).

