دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته
الجمعة، 30 يناير 2026 - 17:02
كتب : رضا السنباطي
واصل القناة تصدره ترتيب دوري المحترفين ويستمر بترول أسيوط في مطاردته في الجولة 21 من المسابقة.
وحقق القناة الفوز بنتيجة 3-0 على راية بأهداف أحمد ريفو ومودي شلاطة ومؤمن مهدي ورفع رصيده لـ 48 نقطة في الصدارة.
وجاء البترول في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد الفوز على السكة الحديد بثنائية عبد الرحمن الخميسي وإبراهيم عباس.
وانتصر المنصورة على مسار بنتيجة 2-0 بفضل هدفي محمد بيبو وعلاء متولي.
وبنفس النتيجة 1-0 فاز وي على أسوان وأبو قير للأسمدة على بلدية المحلة.
ويتأهل أول 3 فرق للدوري المصري الموسم المقبل، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب إلى القسم الثاني (ب).
نرشح لكم
دوري المحترفين – 4 تعادلات في اليوم الأول للجولة 21 بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات الدرجة الرابعة - وفاة لاعب منشية البكاري بعد إصابته قبل أيام في مباراة الشيخ زايد الدرجة الرابعة – مدرب يتهم فريقين بالتلاعب لعدم صعود فريقه مدرب سوهاج يوضح لـ في الجول سبب التعاقد مع لاعب من روسيا القسم الثاني ب - سوهاج يتعاقد مع الروسي مايكل دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي بعد رفض الانضمام لـ دلفي.. الأهلي يفكر في عرض بديل للاعب مالية كفر الزيات